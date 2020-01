Corrida Fim da Europa vai de Sintra ao cabo da Roca

A Corrida Fim da Europa, que se disputa no domingo, é uma das mais bonitas do panorama nacional. Mas tem tanto de bonita como de difícil. A começar pela distância de 17 km, que é bastante invulgar. Fica longe do standard de 10 km das provas de estrada e ainda longe dos 21,095 da meia-maratona. Além disso, basta passar pela serra de Sintra para se perceber que será necessário subir... subir muito.A cumprir a 30.ª edição, a Corrida do Fim do Europa tem vindo a ganhar protagonismo e, acima de tudo, atletas fiéis. É uma prova limitada a três mil participantes. A partida é dada às 10h00 em Sintra - Volta do Duche junto à Fonte Mourisca e a meta é instalada 17 km depois, no cabo da Roca.Para fazer face à vontade dos participantes, uns com objetivos competitivos e outros mais vocacionados para a participação, a organização propõe duas partidas. A principal às 10h00 e a outra 15 minutos depois. Haverá, no entanto, uma classificação que engloba todos os participantes, retirando a diferença entre as partidas.O percurso é mesmo o principal atrativo. A serra de Sintra oferece uma beleza natural ao evento, que tem no cabo da Roca a cereja em cima do bolo. Mas esta prova é mais do que um evento desportivo, é também um acontecimento que visa a consciencialização para a defesa do ambiente.O regulamento da prova obriga os participantes a respeitarem os locais por onde passa a prova, responsabilizando-os pelo lixo que podem deixar no local. Assim, a organização prevê a desclassificação imediata de quem atirar garrafas ou embalagens dos alimentos energéticos utilizados pelos atletas para o chão.Os participantes devem levar consigo essas embalagens, que podem depositar nos recipientes para isso reservados junto à partida e à meta. Afinal, como a organização afirma, trata-se da "corrida mais bonita do Mundo".