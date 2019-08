Joana Duarte: “O maior benefício é o equilíbrio mental”

Num período de "muito stress", há cinco anos, Joana Duarte decidiu experimentar sessões de ioga. Desde então, está rendida a esta prática."Comecei a sentir alguma ansiedade. Percebi que não sabia usar a respiração. Foi então que me disseram que o ioga me iria ajudar, e assim foi. Logo na primeira classe senti que o ioga devia fazer parte da minha rotina diária", explica. E as vantagens são inúmeras. "Acima de tudo, para mim , o maior benefício é o equilíbrio mental. Apesar de, claro, o corpo beneficiar imenso com a prática, quer a nível de força, quer a nível de flexibilidade".Recentemente, a atriz de 32 anos, apostou em formação na área. "Decidi tirar o curso porque senti que seria bom poder passar a mensagem às pessoas e usar a minha visibilidade para isso. Senti que o curso iria também aprofundar a minha prática e conhecimento. Para além de que é uma profissão que me permite viajar pelo Mundo", revelou. Para quem está a iniciar, deixa um conselho: "Que comecem com paciência, e, mesmo que não sintam grande mudança de início, continuem a insistir."