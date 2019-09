Júlia Belard: "Vou fazer uma dieta para engordar”

Um ano depois de ter sido mãe pela primeira vez, Júlia Belard quer retomar a forma física que tinha antes de engravidar. Nos últimos tempos, a atriz de 30 anos descurou os cuidados com a alimentação e, aliado à falta de descanso, perdeu peso, estando atualmente com 46 quilos."Já viram como a vida é irónica? Agora estou a fazer uma dieta para engordar. Na verdade, prefiro chamar-lhe uma dieta para me manter saudável. Já que me tenho esquecido muito de mim desde que fui mãe", escreveu nas redes sociais, acrescentando que vai ainda "voltar ao ginásio".Júlia Belard ressalva, no entanto, que a maternidade lhe deu mais autoestima. "Depois de ser mãe, sinto-me mais confiante do que nunca. O importante é realmente sentirmo-nos bem connosco e não devemos querer ser todas iguais".