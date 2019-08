Luciana Abreu: “Tenho uma alimentação regrada”

Luciana Abreu não gosta de dietas loucas, mas admite que não descura alguns cuidados na hora de preparar as refeições."Tenho uma alimentação regrada." Mas para conseguir as curvas que exibe atualmente, tem apostado no exercício físico."Faço ginásio e piscina sempre que posso e conto com a ajuda de uma marca de produtos alimentares para me ajudar a manter a forma. Nunca me senti tão bem com o meu corpo como agora. Estou ótima de saúde", frisou a cantora e atriz de 34 anos, tentando esclarecer os seguidores das redes sociais que a têm acusado de estar demasiado magra.‘Lucy’ tem partilhado vários vídeos em que surge a dançar de forma sensual, nos quais o seu corpo tonificado é realçado. "As mulheres nunca se devem diminuir, nem desvalorizar. A autoconfiança e sentirmo-nos bem com nós próprias ilumina tudo o que nos rodeia. Sem paranoias e em prol da nossa saúde e juventude, devemos amar-nos. Serei assim até morrer. Até porque eu sou a única pessoa com quem terei de partilhar o espelho."A atriz tem intensificado o exercício físico devido à personagem que vai interpretar - uma bailarina - na próxima novela da SIC, ‘Terra Brava’, com estreia prevista para setembro.