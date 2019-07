Mafalda Teixeira: "Sou feliz a comer de forma saudável"

Mafalda Teixeira iniciou a carreira de atriz na série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, em 2007. Passou também pelo teatro e cinema. Abraçou a maternidade há cinco anos e há dois criou o projeto Funny Cook, motivado pelo índice de obesidade infantil em Portugal.Recentemente lançou um livro com 64 sugestões de receitas saudáveis e a preços acessíveis para "desmistificar que a alimentação saudável é cara, porque não é. É simples e pode ser muito barata".Começou a praticar desporto aos cinco anos e, agora, aos 37, reconhece os benefícios desta prática: "Faz-me bem a todos os níveis, fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. No fundo, dá-me mais energia", explica.A rotina diária implica a ida ao ginásio três a quatro vezes por semana. "Vou variando o tipo de treino, faço exercícios cardiovasculares e de resistência física e treinos de hipertrofia para ganhar massa muscular. Os meus treinos são muito à base do aspeto funcional e com o peso do corpo. Há um exercício que gosto muito que se chama tabata." No verão não dispensa as corridas ao ar livre.O segredo está no equilíbrio entre a alimentação saudável e as tentações. "A minha alimentação é a mistura de várias coisas: misturo a alimentação macrobiótica, a dieta paleolítica e faço algumas refeições vegan. Como muito à base de frutas, legumes, grelhados, muitas sementes, frutos secos, evito a carne, como muito peixe e bebo muita água. Sou muito feliz a comer de forma saudável.Essencialmente como tudo o que é biológico", embora admita de vez em quando ceder às tentações. "Não sou fundamentalista, podemos pecar e depois conseguimos recuperar no futuro. Gosto muito de gelados, é muito difícil resistir", confidencia.