Naide Gomes: “O segredo é reservar um tempinho só para mim”

Naide Gomes é a atleta portuguesa mais completa de todos os tempos. É recordista nacional do heptatlo e tem duas medalhas ouro e prata no pentatlo (pista coberta). Trocou as medalhas e a glória pela maternidade. Está mais feliz do que nunca, mas realça o seu segredo: "reservar um tempinho só para mim".É certo que já não treina com o afinco da alta competição, mas mantém alguns hábitos. "É fundamental manter objetivos, focar-me no trabalho e família e preocupar-me comigo. Com o meu bem-estar", disse, revelando que continua a treinar: "faço exercício três vezes por semana, normalmente ginásio e corrida. Uma hora, no mínimo".A alimentação também ajuda a manter o corpo e a mente sãos. "Os hábitos da alta competição continuaram. Evito os fritos, como à base de grelhados, muito peixe, legumes e sopa. Mas, às vezes, também como uma batatinha frita", disse, revelando que é necessário dizer "não" ao "segundo prato". E Naide sabe do que fala, pois foi assim que conquistou quatro medalhas de ouro e seis de prata em Mundiais e Europeus.