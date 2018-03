Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Páscoa em movimento

Challenge Algarve desafia atletas a fazerem três provas em três dias.

Por Mário Figueiredo | 19:27

Challenge Algarve 2018 - 3 dias, 3 distâncias, 3 experiências. É este o lema do evento que vai animar o fim de semana da Páscoa. O desafio começa na sexta, dia 30, com um corta-mato, seguem-se a corrida na praia e a ‘meia’ de Castro Marim.



Um desafio diferente que tem vindo a ganhar participantes de ano para ano, tendo-se realizado pela primeira vez em 2011. É que além de associar a atividade física, em três vertentes da corrida, permite também um fim de semana tranquilo ou em família no Algarve. Aliás, são vários os participantes que se fazem acompanhar pela família e este ano há o atrativo de a prova coincidir com as miniférias da Páscoa.



As inscrições contemplam cada uma das provas, o circuito e até permitem incluir o alojamento e transporte de Lisboa para o Algarve. Tudo fornecido pela organização, que está a cargo da Xistarca.



O primeiro desafio é a corrida de corta-mato, que se disputa na sexta-feira, dia 30, às 16h30, em Castro Marim. Tem a distância de 4,5 km.



O crosse obriga a cuidados especiais. Se o terreno é escorregadio e com possibilidade de lama são necessárias umas sapatilhas com aderência; podem ser as utilizadas nos trails ou ténis de bicos. No sábado, dia 31, o palco é a praia de Altura. A partida está marcada para as 10h30 e será disputada no areal. Aqui também será necessário estar preparado.



A areia dificulta a progressão, tornando-se mais exigente fisicamente, mas também é um incómodo quando entra nas sapatilhas. Correr descalço não deve ser opção, pois a areia grossa pode provocar bolhas nos pés. Há quem utilize fita adesiva entre as meias e os ténis para evitar que a areia entre. Por fim, no domingo de Páscoa, 1 de abril, é a vez da meia-maratona de Castro Marim. A partida acontece às 09h15. Há prémios individuais em cada uma das provas e no circuito. Faça turismo desportivo e bons treinos!