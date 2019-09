Sara Sampaio: “Faço tudo o que me mantenha ativa”

Nem sempre foi assim, mas atualmente o exercício físico faz parte da rotina diária de Sara Sampaio."Fazia muito desporto quando era adolescente. Comecei desde logo a trabalhar como modelo, a viajar e a não ter tempo. Sempre fui magra e não precisava de grandes cuidados, mas os anos passaram...", explicou a modelo de 28 anos em entrevista, exemplificando algumas das atividades que agora pratica."Um dia cardio, um dia pesos, outro dia resistência, pilates... Se estou de férias nado no mar, faço surf... Faço tudo o que me mantenha ativa."Mas os planos de treino mudam quando sabe que tem um trabalho importante que exige o corpo tonificado. Nessas alturas intensifica o exercício físico e faz uma dieta rica em proteínas, sem hidratos de carbono e açúcar.Sara Sampaio não esconde que é fã de ‘junk food’ e que adora pão, pizzas e hambúrgueres. "Não consigo evitar. Podia viver sem isso, mas prefiro ir ao ginásio", admite.No dia a dia, quando não tem uma campanha para fotografar, acorda por volta das 09h00 e aposta no pequeno-almoço: "São dois ovos estrelados com torradas de abacate". O café ficou de fora dos seus hábitos há três anos.