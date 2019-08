Susana Feitor: “Devemos mimar o nosso corpo”

Susana Feitor notabilizou-se na marcha, onde ganhou a medalha de bronze nos Mundiais (2005) e Europeus (1998), tendo participado em cinco Jogos Olímpicos: Barcelona’92, Atlanta’96, Sidney’2000, Atenas’2004 e Pequim’2008.Aos 44 anos, continua ativa. É treinadora, mas também ela tenta treinar. "No mínimo três vezes por semana, mas há semanas que consigo fazer uma corridinha todos os dias", explicou, revelando que não cumpre "um plano" e sempre que pode "vai ao ginásio". A antiga marchadora revela que um dos segredos é fazer a atividade física logo de manhã."Fica a sensação de dever cumprido", explicou, confidenciando que anda "sempre com o equipamento no carro".Susana Feitor reconhece que tem facilidade em engordar e por isso tem também alguns cuidados com a alimentação. "Guardo as jantaradas para ocasiões especiais. No dia a dia tenho o frigorífico cheio de vegetais, e não faltam brócolos, pepinos, tomates, fruta.Além disso, a minha mãe tem um pequena horta e é lá que me vou abastecer destes produtos biológicos", referiu, acrescentando: "Devemos mimar o corpo. Isto é como as provas. Não não é como começa, mas como acaba."