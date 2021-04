Apesar da pandemia que o mundo atravessa, não pode nem deve esquecer a sua saúde. Por isso, trazemos-lhe três dicas para ter um estilo de vida mais saudável.



Para começar, deve privilegiar refeições com alimentos ricos em fibras, carnes magras e vegetais e conseguir um equilíbrio com os dias em que se comete excessos.

Outro conselho é que se mantenha sempre ativo/a, com projetos em mente e gostar de viver. Manter o espírito positivo, mesmo quando as coisas não correm tão bem.



Por último, mas não menos importante, deve apostar no exercício físico. Este tem implicações no humor e no bem-estar, e também no sono. Além disso, ajuda a libertar o stress, principalmente com artes marciais.