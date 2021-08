Os dias de calor convidam a passeios ao ar livre e em Setúbal há um novo incentivo para dar um passeio na frente ribeirinha e observar o mar. Da próxima vez que passar por esta zona da cidade, não deixe de conhecer uma carruagem de madeira em tons de verde, com um toldo às riscas.



É lá que está a marca de ‘slow drinks’ Dona Fresca, que vende bebidas granizadas artesanais feitas no momento no interior da carruagem, que abriu a 4 julho e já é considerada um verdadeiro sucesso de verão.