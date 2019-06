Atum de cebolada bem tratado no prato

Um atum vive uns bons anos até que algum pescador o engane com um isco. Se ele foi retirado do seu meio para nos dar prazer, o mínimo que se exige a um omnívoro é que o trate bem no prato. O mínimo.

A seguir às tradicionais conservas e ao tratamento da grelha, é provável que a cebolada seja a variante mais habitual para apresentar um bife de atum.Não temos nada contra, a não ser um pequeno detalhe: o tempo de fogo excessivo a que se submete a fatia do peixe nobre (e se se der o caso de estarmos perante um patuto ou um rabilo, nobre é pouco – nobríssimo é que faz sentido). O chef Cordeiro é um tipo muito exigente com os pontos de cozedura.E a gente sabe muito bem do que fala porque um dos melhores costeletões de carne maturada que alguma vez provámos foi feito por ele. E tudo porque não deu um minuto a mais ou um minuto a menos à peça na grelha.Há dias, durante o festival A Rota do Atum, em Porto Santo, pedimos ao transmontano que agora trabalha no Porto que nos ensinasse a fazer um bife de atum de cebolada como deve ser, que não nos parecesse sola de sapato.