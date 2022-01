Chama-se Fábrica do Azeite e abriu portas na Baixa do Porto. O azeite biológico de Trás-os-Montes e Alto-Douro é a principal figura do novo espaço, em particular da marca Acushla, da Quinta do Prado, em Vila Flor. No entanto, não faltam outros produtos gourmet, como queijos, mel, vinhos, frutos secos e compotas.