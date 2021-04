Polvo à lagareiro e o tradicional Folar. Duas receitas para fazer esta Páscoa

Esta Páscoa, deixamos-lhe a receita de dois 'clássicos' desta quadra festiva.1 polvo (cerca de 1,5 kg); 500 g de batatas pequenas para assar; 1 cebola (com casca); 4 dentes de alho; 200 ml de azeite; 1 folha de louro; Sal q.b.preparação1. Numa panela, coloque o polvo coberto com água. Tempere com sal, louro e a cebola inteira. Deixe cozer 45 minutos; 2. Lave as batatas com casca e coloque-as num tabuleiro. Deite sal e leve ao forno a 180º C por 40 minutos; 3. Uma vez cozido, retire o polvo, escorra-o e disponha-o num tabuleiro.Junte os alhos esmagados com casca e regue com azeite. Volte a levar ao forno e deixe assar durante 15 minutos; 4. Retire as batatas do forno, dê um murro a cada uma para que elas abram e sirva-as com o polvo, envolvendo com o azeite quente e os alhos.1 kg de farinha; 250 g de margarina; 100 g de açúcar; 3 ovos cozidos + 3 ovos; 3 dl de leite; 11 g de fermento de padeiro seco; 1 pitada de sal; 1 colher (chá) de erva-doce; 1 colher (chá) de canela em pó1. Dissolver o fermento no leite (morno). Deite a farinha na mesa, abra um buraco e junte o sal, a erva-doce, a canela, o açúcar, a margarina, os ovos e o fermento. Misture até fazer uma bola. Coloque-a numa tigela polvilhada com farinha, tape e deixe levedar; 2. Deite a massa em cima da mesa mas retire e reserve 300 g desse preparado. Molde a massa que ficou em forma de bola, achate-a e coloque-a num tabuleiro untado com margarina.Disponha os ovos cozidos por cima. Faça rolinhos com a massa que reservou e coloque-os por cima dos ovos. Tape e deixe levedar mais 30 min.; 3. Pincele a massa com ovo batido e leve ao forno a 180° C por 40 minutos.