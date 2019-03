Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

5º Império é referência para os jovens em Macedo de Cavaleiros

Bar tanto permite que os jovens estudem durante o dia como se divirtam mal o sol se ponha.

Por Tânia Rei | 19:52

Um conceito abrangente, aberto de manhã até às primeiras horas da madrugada, faz do 5.º Império, em Macedo de Cavaleiros, um espaço para desfrutar a qualquer hora. De dia há quem venha estudar, à noite divertir-se numa festa com os amigos.



O objetivo é que quem entre se sinta confortável: "Aquilo que costumo dizer é que aqui as pessoas interagem e acabam por se sentir em casa", explica o proprietário, João Godinho. E é mesmo com o slogan ‘Sinta-se em casa’ que os clientes são brindados à entrada.



Ao fim de semana o 5.º Império ‘veste’ totalmente a roupa de ‘bar’, onde até a música é pensada para celebrar os dias de pausa do trabalho e da rotina. Acolhedor logo na entrada, destacam-se os pormenores da decoração, em que o toque mais clássico se funde na perfeição com o moderno sem causar qualquer estranheza.



A ideia veio de uma antiga discoteca de João Godinho, que tinha o mesmo nome: "Gosto da Era Romana. E como a decoração também tem a ver, escolhi este nome", explica o dono.



Já há quatro anos que o 5.º Império abriu. Entretanto, uma das alterações ao espaço aconteceu na esplanada. Agora é fechada, o que a torna mais agradável nos meses de frio e funcional todo o ano, numa região em que os invernos passam devagar e com temperaturas pouco amenas.



O bar fica na rua Engenheiro Camilo de Mendonça.