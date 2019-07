Adega Vila Lisa: o restaurante onde De Niro comeu e chorou por mais

Tudo começou com uma canja de conquilhas. Em 1981, eram apanhadas com os pés na ria de Alvor e durante a maré vazia na Meia Praia. Depois saltavam para a panela, com arroz e muita água, e a canja tradicional era servida durante o lanche ajantarado entre amigos.Foi este um dos pratos que ajudaram Vila a conseguiu convencer o amigo de infância Lisa a abrir um restaurante de comida tradicional algarvia. E assim nasceu a adega Vila Lisa, na Mexilhoeira Grande, em Portimão.Foi há 38 anos. Vila e Lisa continuam amigos, mas a canja passou a ser feita com amêijoas, porque as conquilhas começaram a ser proibidas de apanhar. Só há jantares e um menu único para degustar, com entradas e quatro pratos diários."Só entra aqui quem aprecia boa comida, porque só há quatro pratos por dia e os clientes têm de os provar a todos", explicou à ‘Sexta’ José Vila, pintor e restaurador que adotou o último nome porque costumava recitar aos amigos poemas do colombiano Vargas Vila.Vila fez uma recolha sobre os pratos típicos da região, que deu origem a um livro. Além da canja de conquilhas, no menu existe, por exemplo, choco com batata- -doce e ervilhas, pernil no forno ou sopa de grão.Foram estas comidas que seduziam, um dia, os atores James Gandolfini e Robert de Niro. As mesas são corridas e todos falam com todos, mesmo que sejam desconhecidos. E foram estas mesas que serviram para Gandolfini repousar, depois de comer dois pratos de sopa de grão e beber o que havia na adega.