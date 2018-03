Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antiga serralharia abre como restaurante Mistu

Ponto de paragem obrigatória para os apreciadores da cozinha do mundo.

Por Nelson Rodrigues | 19:54

O Mistu nasceu numa antiga serralharia, na baixa da cidade do Porto. Este restaurante, que abriu há cerca de um mês, é um ponto de paragem obrigatório para os apreciadores das diferentes cozinhas do mundo - mas sem esquecer os paladares bem portugueses.



O objetivo deste novo espaço é desafiar o paladar a um exercício de interpretação, num verdadeiro misto de diferentes conceitos gastronómicos que passam pelas referências da Ásia e da América do Sul. Mesmo localizado atrás do emblemático Palácio da Bolsa, o restaurante ergue-se em dois pisos num ambiente clássico com traços de contemporaneidade. Está aberto seis dias por semana, ao almoço e ao jantar. No rés do chão funciona o bar com coktails de autor e propostas clássicas que podem antecipar ou prolongar as experiências, já na mesa, do chef Rui Mingatos.



Com capacidade para 54 lugares sentados, o Mistu nasce da vontade de reabilitar um edifício emblemático da cidade do Porto. Na decoração saltam à vista os tons pretos, branco, verde e latão que se misturam entre si e transformam o espaço num sítio icónico. O projeto arquitetónico é de Nuno Cabanelas.