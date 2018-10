Aromas e sabores serranos nas Penhas da Saúde

Ponto de paragem obrigatório para quem procura a derradeira experiência gastronómica serrana.

Por Alexandre Salgueiro | 23:36

FICHA

VARANDA DA ESTRELA

Estrada de acesso à Piscina, Penhas da Saúde (Cortes do Meio)

Telefone

963 447 873

Preço A partir de 12 euros

Horário 08h00 às 02h00

Cartões Sim

Fumadores Não

Escondido num recanto das Penhas da Saúde, o Varanda da Estrela foi durante muito tempo um dos mais bem guardados segredos da da serra da Estrela. Mas a palavra espalhou-se, a reputação também, e hoje é um ponto de paragem obrigatório.O interior recria o estilo das habitações rústicas de montanha onde a madeira, a lã e o burel assumem o papel principal na decoração. E na cozinha, em poucos metros cúbicos, concentram-se todos os melhores aromas e sabores que habitam a imensidão da maior montanha portuguesa.Ninguém deve deixar a serra da Estrela sem experimentar o arroz de zimbro ali confecionado. Um prato que, antes do estômago, é devorado com o olhar e o olfato. Um repasto servido num pote de barro e que chega à mesa com o arroz malandro ainda a ferver a envolver enchidos regionais e cogumelos silvestres com bagas de zimbro, uma planta nativa. É a serra da Estrela numa panela.Mas a oferta não se fica por aqui e evoca outros sabores serranos, como as feijocas de Manteigas, ou o javali, já para não falar das dezenas de receitas que incluem enchidos da região e, claro, o queijo da Serra. Na carta de vinhos as marcas da região assumem papel de destaque.