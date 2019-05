Bar ACERT em Tondela tem programação única e diversificada

Está inserido no mesmo edifício da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) e como tem uma programação própria que extravasa o conceito redutor de um simples bar, até parece que são o mesmo. Porém, o Bar ACERT é um espaço independente que funciona de segunda a sábado, das 16h00 às 02h00."É um bar que se destaca pela programação diversificada que apresenta. Todas as semanas temos exposições, concertos ou lançamento de livros, entre outras propostas", destaca o gerente, Diogo Machado, de 27 anos. É, por isso, um dos locais mais apreciados para os locais, mas também para os habitantes de Viseu, que veem no ‘vizinho’ Bar ACERT um espaço mais calmo e requintado para estar depois de jantar ou mesmo antes de ir para uma discoteca.Mediante o espetáculo que o bar proporciona depende também a faixa etária dos clientes, mas que por norma se situa entre os 30 e os 40 anos. Cocktails, gins e uísques são as bebidas mais consumidas. Há também cerveja artesanal para quase todos os gostos. O bar, por ter uma esplanada de grandes dimensões, é também muito requisitado para convívios entre amigos depois do trabalho, ainda mais a partir desta altura do ano.O espaço conjuga sofisticação e o rústico numa mistura que, com pouca luz, se torna acolhedor.