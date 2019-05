By The Wine: o bar onde o vinho vai direto da cave para o copo

O novo By The Wine, em Vila Nogueira de Azeitão, promete ser um sucesso. Primeiro porque surge sob a marca de vinhos José Maria da Fonseca e, depois, porque replica o projeto, com o mesmo nome, que já existe no Chiado, em Lisboa."Havia a necessidade de providenciar este tipo de serviço para quem nos visita, tendo em conta que a procura tem sido imensa. Por isso resolvemos desafiar os nossos parceiros do By The Wine Lisboa a replicar o conceito em Azeitão, uma vez que demonstrou ser um projeto de enorme sucesso", explica Sofia Soares Franco, responsável de comunicação da marca.O espaço torna-se mais especial porque está integrado nas caves da José Maria da Fonseca. O melhor é preparar uma visita à Casa Museu e depois sentar-se, aproveitar para degustar a oferta de vinhos de que o By the Wine dispõe e saiba que ainda pode petiscar. É que o novíssimo By the Wine propõe a oportunidade de ter uma experiência gastronómica. Para acompanhar os vinhos, servidos à garrafa ou ao copo, pode provar as tábuas de queijo nacionais e de presunto de porco preto alentejano DOP, ceviche de salmão ou carpaccio de novilho.As sugestões do By the Wine vão até aos pecados mais doces, desde o bolo de chocolate à tradicional torta de Azeitão. Nestas últimas sobremesas a casa aconselha a prova dos moscatéis de Setúbal.