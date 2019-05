Cafetaria Páteo de São Miguel é refúgio na cidade de Évora

Com vista para o Paço de São Miguel, monumento nacional, no coração do que foi outrora parte integrante do Castelo Velho de Évora e o lugar fundador da cidade, a Cafetaria Páteo de São Miguel é um espaço pertencente à Fundação Eugénio de Almeida. Outrora já teve várias utilidades, como casa de habitação, arquivo e espaço de gabinetes de trabalho.Atualmente é um refúgio frequentado por todas as faixas etárias. Um lugar do qual se tem conhecimento através do passa-palavra, que extravasa as fronteiras.Os estudantes são clientes habituais que ali procuram a tranquilidade do espaço, a vista sobre a cidade e as planícies alentejanas.Este é também um local frequentado pelos muitos turistas que visitam a cidade. Uma cafetaria que funciona durante a tarde e onde já se realizaram concertos, iniciativas temáticas, tertúlias e cursos vinícolas.Este também é um lugar que não esquece os sabores da região, com destaque para os vinhos da adega Cartuxa e azeites. Está decorado com mesas em madeira de oliveira da região, com peças que pertencem ao espólio da família Eugénio de Almeida e com pipas de vinho na esplanada.Há quem não resista a uma fotografia com a moldura instalada junto à entrada como fundo. Este é um acessório tantas vezes utilizado para colocar anúncios de espetáculos.