Campeão das pizzas abre restaurante em Lisboa

Antonio Mezzero, campeão mundial da pizza napolitana, abriu em Lisboa uma pizzaria que propõe ser "um hino aos sentidos" e fazer as delícias de quem se perde com o sabor desta especialidade italiana, que é uma arte elevada a Património da Humanidade da Unesco.Com capacidade para 45 lugares, a pizaria com o nome de Antonio Mezzero está localizada no número 5 A da avenida Miguel Bombarda.A carta apresenta especialidades tradicionais com o toque do mestre das pizzas, que faz uso de produtos exclusivos. Merece destaque a ‘Margherita SGT’, assim como duas pizzas concebidas para harmonizar com vinho do Porto.Antonio Mezzero é explícito quanto ao seu sucesso. O segredo, diz, não passa tanto pela massa ou molho, mas pelo "amor, pela paixão e pela qualidade que é colocada em cada pizza". Por isso mesmo, estão disponíveis "pizzas de autor onde são respeitadas as técnicas mais tradicionais desta arte e que podem levá-la a ser reputada de verdadeira pizza napolitana", acrescenta.Italiano de nascimento mas a residir em Portugal há 11 anos, é proprietário de uma pizzaria em Matosinhos, local onde reside. Natural de Nápoles, foi o primeiro embaixador da ‘Pizza Napolitana na Europa’ fora de Itália. Foi campeão do Mundo e o mentor do Campeonato Português de Pizza, bem como da Seleção Nacional de Pizzaiolos."Há já algum tempo que tinha este desejo e que vinha sendo impulsionado pelos meus amigos para abrir uma pizzaria em Lisboa. A oportunidade surgiu agora e estou muito feliz por poder mostrar a minha paixão aos lisboetas", explica.