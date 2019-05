Casa do Serrão oferece pitéus de peixe fresco em Matosinhos

FICHA



João serrão foi um ‘bebé’ do leixões e quando deixou de guardar as redes da equipa do Mar juntou-se à mulher, Fernanda, para abrir a tasquinha onde a antiga costureira ‘tecia’ pitéus económicos com o peixe que a família - de pescadores - levava da faina. Em 2001 mudaram-se para um antigo armazém de congelados, na rua Heróis de França, e ali nasceu a Casa Serrão, para oferecer "boa comida e a atençãozinha de quem serve".Foi o primeiro restaurante da rua da lota de Matosinhos com o fogareiro à porta. Pelas brasas, passa a sardinha "boa e vivinha todo o ano", e outros pescados, ainda hoje fornecidos pela família. Ao peixe grelhado juntam-se outros pitéus, como a caldeirada, o robalo, o arroz de tamboril ou de marisco, entre muitas iguarias que deixam água na boca. O sabor fez da Casa Serrão um bastião da boa mesa."Começámos do nada e criámos este pequeno império", refere, orgulhosa, Fernanda. Aos 67 anos, conta com a ajuda da descendência. A filha faz os deliciosos bolos que terminam a refeição. O filho, Justiniano (ex-atleta do Santa Clara que seguiu as pisadas do pai no futebol), trata da caixa.Num ambiente acolhedor e familiar, a Casa Serrão é o local ideal para um repasto único.Rua Heróis de França, 521, Matosinhos229 387 65110 a 15 euros12h00 às 23h00SimSim (apenas na esplanada)