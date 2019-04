Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cocktails são o ‘prato’ forte do bar Bon Vivant

Bar localizado no centro histórico de Lagos é composto por quatro pisos com música e ambiente diferentes, desde o latino ao tropical.

Por Rui Pando Gomes | 15:47

Fica no centro histórico da cidade de lagos e junta clientes locais e estrangeiros. O Bon Vivant é um dos bares da região do Algarve onde, como o nome indica em tradução simples do francês, os frequentadores podem ‘gozar a vida’ através de uma boa experiência noturna.



O bar foi fundado em 1987 para dar vida ao ‘coração’ da cidade dos Descobrimentos. E é isso mesmo que tem feito há 32 anos. E até El-Rei D. Sebastião, que elevou Lagos a cidade em 1573, tem lá um lugar reservado. "Nos dias de nevoeiro costumamos dizer aos clientes que se D. Sebastião aparecer vai ser no Bon Vivant", brinca o gerente, Marco Monteiro.



História à parte, o bar tem quatro pisos e ambientes diferentes em cada um deles. Quando se entra o estilo é mais clássico. Quem descer um piso encontra uma pista de dança com música eletrónica. Já quem subir ao andar de cima encontra um ambiente mais latino, com um bar mexicano. No último piso há ainda um terraço com estilo tropical, onde se pode ver a cidade de Lagos e o mar ali ao lado.



Aqui, os cocktails são o ‘prato’ forte. "Gostamos de proporcionar boas experiências aos clientes para mais tarde recordarem", refere Marco Monteiro, que destaca o refrescante cocktail de assinatura Organic 23, feito à base de run da Guatemala, citrinos, xarope de amêndoas e uma espécie de manteiga de banana.