Desperte os sentidos à beira rio no Barão Fladgate

Carta é uma verdadeira surpresa para o palato, com uma mistura de sabores.

Por Nelson Rodrigues | 21:35

Debruçado sobre o Rio Douro, o restaurante Barão Fladgate, nas caves Taylor’s, em Vila Nova de Gaia, oferece uma experiência que vai muito além da expectável conjugação entre gastronomia e vinhos. A carta do restaurante, da autoria do chef Ricardo Cardoso, é uma verdadeira surpresa do palato, pelos sabores, harmonias e contrastes de uma cozinha pensada ao pormenor para elevar a experiência e despertar os sentidos.



A vista do restaurante é de cortar a respiração. Trata-se do mais emblemático postal da cidade do Porto, com o rio Douro, a ponte D. Luís I e o velho casario da zona ribeirinha como cenário. Ideal para um jantar romântico a dois ou um almoço tranquilo de negócios, o espaço foi recentemente renovado, com uma decoração elegante e acolhedora.



Nas entradas, evidencia-se a leveza e frescura dos sabores mediterrâneos, em que se destaca o creme de tomate - com espuma de parmesão, manjericão, toucinho bísaro e tomate - ou o novilho envolvido em tártaro de queijo da ilha, acompanhado por ovo, abacate e coco tostado.



Nos pratos principais imperam os peixes e mariscos, num convite aos dias de sol e calor. Destaque para o robalo e para o polvo.



BARÃO FLADGATE

Rua do Choupelo, 250, Vila Nova de Gaia

Telefone: 223 772 951

Preço médio: 50 € por pessoa

Horário: Todos os dias.

Almoço: (12h30-15h00) e jantar (19h30-22h30)

Cartões: Sim

Fumadores: Não