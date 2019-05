Esplanada do bar 'Brooklyn' convida a tardes de sol em Viseu

Não há viseense que se preze que não se recorde da antiga e icónica Casa da Boneca: uma loja de brinquedos que, durante mais de 130 anos, fez as delícias de miúdos e graúdos, e que hoje abre portas ao renovado bar Brooklyn, o novo ponto de paragem obrigatório da noite de Viseu.Situado em pleno centro histórico da capital beirã, este novo espaço tem como intuito que os clientes possam viajar até um dos mais famosos bairros de Nova Iorque, enquanto desfrutam de um cocktail de autor. O espaço interior convida aos serões de inverno, enquanto a esplanada é ideal para fins de tarde solarengos, com vista privilegiada para o ritmo característico da zona antiga e tão típica da cidade de Viriato.No período das 18h00 às 20h00, de segunda a quinta-feira, os preços descem na ‘happy hour’, com uma vasta gama de cervejas importadas à escolha no menu.Tal como em Nova Iorque, o Brooklyn dá primazia ao ambiente musical. Jazz, blues, rock’n’roll e soul são os géneros predominantes neste espaço que se pretende eclético e acolhedor. Ao fim de semana é possível assistir a vários tipos de atuações ao vivo de DJ da cidade.Este novo espaço noturno herda, assim, o peso cultural daquela que foi uma das casas comerciais mais antigas da cidade e de um centro histórico onde a diversão noturna é rainha e senhora.