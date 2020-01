Esporão no Porto, uma proposta repleta de sabores

A região, o produto e a estação são elementos centrais de uma ementa constituída por pratos feitos a pensar em usufruir com vinhos, azeites e cervejas da marca.



Também há cerveja

De terça-feira a sábado, antes do almoço ou durante a tarde é possível usufruir, entre outras propostas, de um conjunto de provas. Vejamos algumas: Alentejo vs. Douro - Quatro vinhos que contam a história de duas regiões; Brancos e Tintos com Madeira; Talha vs. Ânfora; Loureiro do Minho; Azeite do Esporão - Três azeites, sabores distintos, usos diversos. Também há lugar para a Cerveja Sovina - A cerveja artesanal do Esporão nas versões Lager, Amber e IPA.



O Esporão No Porto fica na rua do Almada, 501.

