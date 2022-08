Experiência única: Chegou o primeiro restaurante do mundo num balão de ar quente

Foi em 2003 que a chef holandesa Angélique Schmeinck teve a ideia de cozinhar num balão de ar quente. Depois de 12 anos no restaurante De Kromme Dissel, nos Países Baixos, com uma estrela Michelin, e de vários livros de cozinha, a chef decidiu aventurar-se num desafio no mínimo diferente. Juntou-se a uma empresa de balões de ar quente e levou a cabo uma experiência única: cozinhar peixe e frango na chama do balão. Esta atinge uma temperatura de 90 graus, ideal para cozinhar lentamente. Depois do teste bem-sucedido, nasceu o CuliAir, o primeiro restaurante do género no mundo.



