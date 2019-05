Feijoadas vegan e taças de açaí são especialidades do Natural.mente

FICHA

Adeptas de comida saudável e atividades físicas, Cristiana e Carol apostaram na criação de uma espaço onde só entram produtos biológicos e saudáveis. Abriram o Natural.mente, na praia da Rocha, em Portimão, e começaram a ser procurados por muitas pessoas que preferem uma alimentação mais cuidada.A maioria dos pratos é feita na hora e são os clientes que escolhem os ingredientes. As taças de açaí (uma pequena baga consumida pelos índios brasileiros e com um elevado teor antioxidante) são um dos pratos com maior sucesso. Além de açaí, são feitos à base de granola sem glúten, frutas e frutos secos biológicos.Depois há as tapiocas, com origens no nordeste brasileiro, que são crepes com farinha de mandioca e uma das tendências da comida saudável. Outro sucesso da casa são os hambúrgueres vegan, feitos de forma artesanal com grão, cenoura, beterraba e aveia. Aos domingos já é uma tradição ser cozinhada a feijoada vegan, que é feita com feijão preto, tofu, cenoura, couve portuguesa refogada e arroz.Para acompanhar a comida, a especialidade são os sumos naturais que são exprimidos a frio, que muitas vezes até servem como uma refeição.Avenida Tomás Cabreira, edifício Rocha Mar, loja 19375373537 eurosDas 12h00 às 21h00simesplanada