Festeje o Dia de Natal à mesa de um restaurante

O Natal é sinónimo de família, presentes e união à mesa. Depois da azáfama e do trabalho na cozinha para preparar a noite de Consoada, a manhã do dia seguinte é passada de novo entre panelas e fogão não se afigura a mais agradável.Deste modo, nestas páginas apresentamos um conjunto de sugestões de restaurantes abertos no dia 25. Em Lisboa, no Porto, na zona Centro, no Alentejo e Algarve há espaços que estão a trabalhar para um almoço de Dia de Natal diferente. Tenha, no entanto, a atenção de que uma marcação é necessária para evitar o dissabor de chegar ao restaurante com a família e não ter uma mesa disponível. Bom apetite e divirta-se.A pensar nas tradições desta quadra, os restaurantes do Grupo Portugália abrem portas com menus exclusivos. As cervejarias Portugália da Almirante Reis, Cais do Sodré, Belém e Alvalade estão abertas ao almoço de dia 25, bem como dia 1 de janeiro. O bife com molho especial ou o bacalhau assado no forno fazem as ‘honras’. Também o marisco ganha protagonismo, sempre com uma cerveja por perto.A Cervejaria Ribadouro também cumpre os requisitos e abre no Dia de Natal, bem como serve jantar dia 31 e almoço no dia 1. Quem é amante de marisco tem aqui uma solução. Já a Cervejaria Trindade, no Chiado, oferece os sabores habituais. Funciona entre as 12h00 e as 17h00.La Brasserie de L’Entrecôte, de inspiração francesa, apresenta um menu com o Entrecôte com Molho Brasserie e batata frita à francesa. Estão abertas os restaurantes do Chiado e do Parque das Nações.Já o Boa-Bao, no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, promete uma viagem pela Ásia. Um lugar ideal para ficamos a conhecer mais do que sushi ou a cozinha chinesa. Funciona das 12h00 às 23h00.O Dia de Natal é um dia de celebração e pode ser vivido sem grande esforço. Mas é preciso sair de casa e esquecer os gastos. No Algarve, as principais opções são em restaurantes de unidades hoteleiras.Em Olhão, por exemplo, no Real Marina Hotel & Spa, o menu do almoço de Natal inclui entradas, sopa, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Entre as propostas, destaque para o bife de atum de cebolada e coentros ou os supremos de pintada em cama de cogumelos salteados e molho brandy. O menu completo custa 48,50 € por pessoa.Outra opção é o restaurante do Hotel Júpiter, na Praia da Rocha, Portimão, onde o menu buffet começa nos 23 euros. Entre os pratos principais, destaque para o cabrito assado à serrana.No Alentejo, uma das propostas é no Santiago Hotel (na foto), em Santiago do Cacém, onde o almoço de Natal custa 35 € por pessoa. Na ementa há roupa velha, peru assado no forno a lenha e buffet de enchidos alentejanos.Na cidade do Porto, as propostas apresentadas são diversificadas e capazes de agradar às preferências mais distintas.Comecemos pelo SOMOS Restaurant & Lounge, na avenida da Boavista, que funciona entre as 12h30 e as 15h00 e entre as 19h30 e 22h30. Este é um espaço que propõe a partilha dos sabores, num local que se apresenta "jovem e com estilo".Tem como base a cozinha mediterrânea e privilegia os produtos nacionais, desde os peixes e mariscos aos enchidos tradicionais, passando pelas carnes das raças portuguesas. Já os legumes e frutas provêm da horta urbana do restaurante, de acordo com as estações do ano. Esta é uma refeição para partilhar com base na criatividade do chef Jorge Sousa.Inspirado na alma da cozinha mediterrânica, o Porto Novo é reconhecido pela gastronomia portuguesa. Localizado no Sheraton Porto Hotel & Spa na rua tenente Valadim, vai funcionar no Dia de Natal entre as 13h00 e as 15h00 e entre as 19h30 e as 22h30. Embora no dia 25 o espaço aposte no buffet, este é um restaurante com uma carta que passa pelos antigos sabores da cozinha em forno de lenha, peixes e mariscos, bem como as especialidades internacionais. Destaque para pratos como a Cataplana de Peixes da Nossa Costa ou a Tranche de Salmão a Vapor com Aromáticos ou a Vazia Maturada Grelhada com flocos de sal rosa.Já o Rib Beef & Wine Oporto, no Pestana Vintage Porto Hotel & World Heritage, na Praça da Ribeira, é um espaço social com comidas, bebidas e sofisticadas ofertas de vinho. Este é um restaurante especializado em carnes bovinas, acompanhadas por uma lista de vinhos, na maior parte do Douro, e com um bar especializado em cocktails. No Dia de Natal encontra-se aberto das 12h30 às 15h30 e das 19h00 às 22h30.Por fim, o In Diferente, um espaço aberto em 2018 pela chef brasileira Angélica Salvador, que se apaixonou pela comida portuguesa. No restaurante são servidos alguns pratos carismáticos que vão buscar as raízes às memórias tradicionais. Para além dos peixes, a aposta passa pelo leitão ou novilho nacional, entre outras sugestões. Está localizado na Foz, na rua Dr. Sousa Rosa, e encontra-se aberto entre as 12h30 e as 15h00. Mas não se esqueça, faça a sua reserva.Para reunir a família e os amigos nesta quadra festiva, a região Centro conta com várias ofertas para o dia de Natal. Em Coimbra, o restaurante Solar do Bacalhau (foto), na baixa da cidade, prima pela qualidade dos pratos e requinte do espaço e serviço. O cabrito assado no forno a lenha, o bacalhau vintage (com 20 meses de cura) ou os grelhados no carvão são alguns dos pratos que serão servidos este Natal. O espaço está aberto no dia 25 ao almoço, das 12h00 às 15h00 e ao jantar, das 19h00 às 24h00. Um local onde os pormenores fazem a diferença. Para o almoço convém reservar.Em Leiria, O Casarão disponibiliza um espaço familiar, sendo ideal para confraternizar junto à lareira. Os sabores são tradicionais e destacam-se o arroz de pato, o cabrito assado no forno, as espetadas, ou o bacalhau. São sabores únicos que realçam o melhor da região. O espaço conta com uma decoração rústica ideal para unir a família à mesa.Mais a norte, na cidade de Viseu, o Forno da Mimi conta com uma ementa variada, com requinte, e um toque tradicional dos sabores das beiras. Cabrito, grelhados no carvão, enchidos variados, acompanhados por vinhos do Dão, tornam a quadra mais aconchegante. O espaço está aberto à hora de almoço, das 12h00 às 15h00. É um restaurante ideal para uma reunião familiar com sabores e qualidade.