Localizado num dos bairros mais típicos de Lisboa, a Ajuda, o Wine & Books Lisboa Hotel é um boutique hotel de 5 estrelas apresentado como "uma celebração da cultura portuguesa e do diálogo entre a Lisboa do passado e a Lisboa do futuro através da arte, arquitetura e memória". O espaço, intimista, conta com 24 quartos e oferece um conceito suportado no que melhor define Portugal: a literatura, a gastronomia, os vinhos, o fado e a hospitalidade.