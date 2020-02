La Tagliatella é uma viagem ao coração de Itália

Uma experiência que vai além da refeição é a proposta do novo restaurante La Tagliatella, que agora abriu o seu espaço na zona de Santos, em Lisboa.O restaurante apresenta um espaço amplo e repleto de detalhes que confere um ambiente particular. Com 84 lugares, o espaço caracteriza-se por tons serenos, pelas madeiras e iluminação.Logo à entrada apresenta um bar de conceito prático e descontraído que convida a uma bebida num lugar acolhedor. Já a área da sala de refeições estende-se para um terraço.O restaurante, que agora abriu portas, é já a terceira ‘aventura’ do grupo, depois dos dois abertos, desde 2018, na avenida de Berna e no Parque das Nações.É com inspiração nas especialidade da cozinha tradicional das regiões italianas, em especial do norte - Piemonte, Ligúria e Emília Romanha -, que surge o La Tagliatella.A marca tem como mote a partilha de autênticos sabores italianos, desde o queijo Parmigiano Reggiano DOP, com uma cura de 24 meses, à massa de pizza, elaborada com dois tipos de farinha para se atingir o seu particular sabor. Mas, também, ao presunto de Parma, ao queijo Gorgonzola DOP de Piemonte e Lombardia e ao salame da Calábria, entre outras combinações.A experiência e autenticidade pela cozinha italiana está também expressa nas pizzas confecionadas à vista dos clientes nos tradicionais fornos italianos. Também é de destacar a tagliata napoletana, o risotto com magret de pato e trufas, as saladas ricas em produtos frescos ou as sobremesas, como o bocconcino, o dolce sapore amalfitano ou o tiramisu. O novo restaurante fica na avenida D. Carlos I, 42 A.