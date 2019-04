Lingueirão escorre do prato no regresso à praia Velha

Frescura e variedade são imagem de marca de restaurante em Paço de Arcos.

17:00

À escolha dos gostos de cada um, acompanhados por um bom vinho ou cervejas fresquinhas e, claro, as inevitáveis torradas barradas com manteiga.



Ficha

Restaurante Praia Velha

Avenida Marquês de Pombal, 7, Paço de Arcos, Oeiras

Telefone 936 434 217

Preço médio 20 euros

Horário Das 12h00 às 24h00. Encerra às 18h00 ao domingo e segunda-feira todo o dia

Cartões Sim

Fumadores Não

Junto à praia Velha, que lhe dá nome, a marisqueira marca pela diferença. O espaço é pequeno, mas requintado. Nas paredes, fotografias antigas lembram o passado piscatório e até recordam Fernando, o guarda do jardim que durante anos tomou contas das crianças da rua.Rui Barbosa, o dono do espaço que recentemente trocou as voltas à vida e regressou à zona que o viu crescer, é também o cozinheiro de serviço. O marisco é fresco, variado, e além de uma excelente refeição pode usufruir-se do cheiro a mar. Mesmo ali ao lado.No Praia Velha os pratos de eleição são o arroz de marisco ou o arroz de lingueirão. A mariscada também é variada: da lagosta aos camarões, passando pelas ostras ou pelos percebes há ainda espaço para as amêijoas ou lagostins.