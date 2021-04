Páscoa em casa: Mande vir o banquete para a sua mesa

Em período de confinamento e com os restaurantes de portas fechadas para o tradicional almoço de Páscoa, nem tudo está perdido. Nesta quadra, muitos são os espaço de restauração a funcionar em takeaway.



Em Lisboa, destaque, por exemplo, para A Casa da Comida, onde pode escolher desde o polvo ao cabrito, passando pelas sobremesas, com preços que variam entre os 15 e os 30 euros.





O restaurante O Nobre, da chef Justa Nobre, também tem várias opções à escolha, entre elas o arroz de pato ao cozido (apenas para domingo). Já o Tasca da Esquina, de Vítor Sobral, tem dois menus preparados especialmente para a época, com entregas em Lisboa e zonas envolventes.

Na zona do Porto, destaque para o Gaveto, em Matosinhos, com propostas de cabrito, vitela, lampreia ou mariscos. Na Baixa da Invicta, o DOP, do chef Rui Paula, preparou um menu de luxo que inclui carpaccio de polvo, pá de cabrito e crème brûlée de chocolate (20 euros para duas pessoas). A tradicional confeitaria Doce Alto também tem vários opções em takeaway, com pratos tradicionais e doces.

No Sul do País, o Noélia e Jerónimo, em Cabanas de Tavira, também está a trabalhar em takeaway e pode ser uma boa opção para esta quadra.