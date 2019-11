Marca Barona abre primeira cervejaria

A fabricante de cerveja artesanal do Alentejo Barona abriu agora a sua primeira cervejaria. Está localizada em Castelo de Vide e promete ser um espaço de degustação e, ao mesmo tempo, um ponto de encontro com os três sócios fundadores, que lhe deram as iniciais dos seus apelidos, Barrigas, Roque e Nabo.O espaço, com uma decoração de estilo rústico inspirado nos tons de lúpulo e dos restantes ingredientes "foi pensado para proporcionar aos amantes de cerveja um local onde podem saborear e conhecer melhor as cervejas".A Barona Craft Beer House funciona todos os dias da semana entre as 10h00 às 02h00 e está preparada para receber apresentações, lançamentos de produtos ou atuações musicais.