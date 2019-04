Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menu vasto e com sabores de várias origens no Attytude

Um restaurante acolhedor perfeito para um momento a dois, na companhia da família ou entre amigos.

Por Ana Silva Monteiro | 20:17

Attytude é um restaurante cool e descontraído, perfeito para momentos a dois, em família ou entre amigos. O espaço veio dar ainda mais cor ao centro histórico da cidade de Esposende.



O menu do restaurante é longo e permite provar sabores de diversas origens, com atitude. Há comida para todos os gostos, desde saborosas pizzas, hambúrgueres, tacos, nachos e até guacamole.



Os cocktails de autor e as cervejas artesanais podem também ser acompanhados por Attytude Pops, ou seja, miniaturas de tempura de camarão, frango crocante e pastel de queijo servidos num balde de pipocas.



O Attytude tem um horário alargado, e recebe os clientes desde o almoço até àquele copo já de madrugada. Está aberto todos os dias, das 12h00 até às 02h00. Ao domingo abre de manhã para servir um brunch.



O restaurante partiu da ideia de criar uma experiência de um mundo onde, ao usufruir de uma refeição, todos os sentidos são acionados. Aliado ao espaço acolhedor, os visitantes podem usufruir dos pratos à disposição na companhia da música de DJ.



Um espaço para relaxar depois de um dia stressante.



FICHA

ATTYTUDE

Rua Direita, 58, Esposende

Telefone

910 064 916

Horário

Aberto todos os dias das 12h00 às 02h00

Cartões

Sim

Fumadores

Não