Menus do Mundo adaptados à alimentação vegetariana no Boba Garden

A baixa de Setúbal tem um novo restaurante que aposta nas cozinhas vegetariana e vegana.

Por Sofia Garcia | 19:50

O menu do mês de outubro é composto por queijos e doces veganos, de fabrico próprio, mas o restaurante vegetariano Boba Garden é muito mais do que isso. Vale a pena descobrir!



Recente na cidade de Setúbal, o Boba Garden abriu portas em junho e situa-se em plena baixa setubalense - que perdeu o fulgor de épocas já idas e agora conta com os negócios diferentes para ganhar oxigénio. Este é o caso do Boba Garden.



Apresenta comida ao estilo buffet, ideal para quem está a iniciar-se na alimentação vegetariana e que prefere experimentar um pouco de tudo. "Apresentamos opções saudáveis para todos, até mesmo para quem não é vegetariano mas tem curiosidade", explica Francislane Ferreira, sócia do restaurante.



Vai poder aprovar o empadão vegano ou o suflê de couve-flor, entre outros pratos disponíveis. Não se deixe logo empanturrar. O Boba Garden reserva ainda sobremesa à medida. O buffet encontra-se disponível por 7,98 euros. O sábado é dia de brunch.



A comida do Mundo também pode ser vegetariana. Neste caso, os tacos mexicanos são a nova sensação do novo restaurante.



FICHA

BOBA GARDEN

Rua Antão Girão, 85

2900-031 Setúbal

Telefone 265 404 290

Preço médio 7,98 euros

Horário Segunda a sábado, 09h30 às 22h00

Cartões Sim

Fumadores Esplanada