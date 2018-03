Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monte Mar, a boa mesa de Cascais no Cais do Sodré

Restaurante em Lisboa distingue-se por um compromisso de qualidade no serviço e na comida.

Por Daniela Espírito Santo | 19:38

Há restaurantes que são muito mais do que isso. É esse o caso do Monte Mar Lisboa, onde sair para almoçar ou jantar é, por si só, um evento e nada é deixado ao acaso, para garantir que a refeição é uma experiência memorável. O serviço prima pelo cuidado e delicadeza com os clientes, sem ser exagerado ou demasiado impositivo.



O resultado está à vista: quem entra no Armazém 65 do Cais do Sodré, redesenhado ao jeito "industrial chic", sente-se a estrela e, ao mesmo tempo, em casa, num equilíbrio que poucos conseguem atingir.



O esmero nota-se em tudo, mas é no prato que mais brilha. As estrelas são óbvias em qualquer boa marisqueira: gambas, sapateira, amêijoas... tudo é fresco, de alta qualidade e bem condimentado. No entanto, um prato tradicional destaca-se com naturalidade: são os filetes de pescada com arroz de berbigão, que sabem a casa para muitos dos fiéis clientes do Monte Mar Cascais, que agora se aventura pela capital.



A oferta não se esgota no marisco e também as carnes e as sobremesas competem pelo palato dos comensais.

Destaque natural para o queijo de ovos e para a mousse de avelã gelada, tudo sempre regado com bom vinho.