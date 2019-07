Os restaurantes preferidos dos famosos no Algarve

Os famosos podem ir para os melhores destinos do Mundo, onde procuram sol, águas límpidas e visitas culturais. Mas, a verdade é que é raro aquele que dispense uma ida ao Algarve. Seja um fim de semana, dez dias ou um mês, todos rumam a sul para uns dias de diversão.Nesses dias de férias, há paragens obrigatórias. Tanto no que diz respeito aos areais preferidos, como quem fala de restaurantes... cada um com a sua especialidade. Até o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tem um lugar marcado na afamada praia do Gigi, na Quinta do Lago, em Almancil, onde se juntam várias estrelas da televisão, personalidades da política portuguesa e até futebolistas.Mas não é só o areal que chama as nossas figuras públicas até este distinto sítio. Quem é que resiste ao peixe e à aclamada sangria do restaurante em cima da praia? Mas este não é o único que se enche de famosos. Quer ficar a conhecer os locais mais frequentados pelos seus ídolos? Siga o nosso roteiro. Nós contamos-lhe tudo!Para quem olha, é um simples barraco de madeira em cima do areal da praia da Quinta do Lago. Mas tem de entrar para ver!O Gigi tornou-se famoso pelo seu peixe fresco, pela sua sangria... e pelos famosos que lá passam. A passadeira que dá acesso ao restaurante é um verdadeiro passeio de estrelas.Todos os anos, Marcelo Rebelo de Sousa tem o seu almoço marcado, mas não é o único... Judite Sousa, Miguel Relvas e, em outros tempos, Ricardo Salgado são clientes habituais do espaço.O Praia na Villa abriu em 2017 e, desde então, é um dos sítios de eleição das figuras públicas sempre que viajam até ao Algarve.Situado nas traseiras da conhecida discoteca Bliss, em Vilamoura, tem uma gigantesca lista de espera desde o dia em que é anunciada a sua abertura. Esta steakhouse faz furor entre os famosos.Carolina Patrocínio, Simão Sabrosa, Lourenço Ortigão, Kelly Bailey... Não há ninguém que resista à carta de carnes apresentada pelo staff.Não é um, mas sim dois restaurantes... e há para todos os gostos! O Sem Espinhas situa-se na praia do Cabeço, em Castro Marim, bem perto de Vila Real de Santo António. Estão separados por poucos metros mas têm conceitos bem diferentes.O Sem Espinhas Natura é ideal para quem procura uma refeição rápida: sushi, saladas ou bruschettas são algumas das opções.No Sem Espinhas pode escolher entre uma boa cataplana de peixe e amêijoas ou um bife com molho de pimenta. José Carlos Pereira e Isabel Figueira são presença assídua.Mesmo ao lado do Praia na Villa existe também o Jardim na Villa. Durante dois anos, Pedro Teixeira foi a cara deste projeto, perfeito para quem sai da praia e quer petiscar. Hambúrgueres, pizas e pequenos snacks é o que pode encontrar neste espaço agradável.Transformado num autêntico jardim, pode também assistir a concertos ao vivo enquanto se prepara para passar uma pequena ponte e entrar na loucura do Bliss. Até Cristina Ferreira já lá esteve! Sara Matos também costuma ser uma cliente habitual do espaço.Conhece o Yakuza em Lisboa? É fã de sushi? Então encontrou o sítio certo! O restaurante do aclamado chef Olivier da Costa também está no Algarve, perto do Pine Cliffs Resort, em Albufeira.Lá pode encontrar um menu composto por especialidades tradicionais japonesas, com um toque de aromas mediterrâneos. Tempuras, massas, sushi, sashimi... é à escolha do freguês. Cláudia Vieira e Rita Pereira, por exemplo, não dispensam uma refeição no jardim zen, ao ar livre, deste espaço.