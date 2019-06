Ouvir boa música enquanto se petisca no bar Conceição 35

Os candeeiros são alemães dos anos 40; o balcão de mercearia é do início do século XX. O Conceição 35, localizado no número 35 da rua da Conceição, no centro da cidade do Porto, é marcado por uma atmosfera vintage, onde sobressai o chão de madeira já envelhecido.Aberto desde 2015, o espaço é ideal para todo o género de públicos, principalmente para quem gosta de ouvir música enquanto prova vários petiscos.Mas vamos por partes. No que diz respeito à música, este bar, que abre as portas às 19h00, tem para oferecer vários géneros. Destaque para o chillout, a bossanova, ou o jazz. Mas por aqui também há pop. À tarde, por exemplo, a luz natural entra no Conceição por duas grandes claraboias. Já à noite o ambiente é mais boémio, mas sempre marcado pelo conforto.Já no que diz respeito aos petiscos, o destaque vai para o polvo à Galega (8 euros), as moelas (5 euros) ou Camembert com bacon e orégãos no forno (8 euros). Também as sandes, as tábuas mistas e as variadas conservas, além de um bolo de chocolate ( por 2 euros) saltam à vista.Para beber há cerveja (2 euros) whisky (5 euros), gin tónico (entre 7 e 14 euros) e o cocktail da casa, com nome da mesma, que é feito com vodka Absolut, sumos naturais de maçã, limão e pepino, clara de ovo, xarope de açúcar e folha de hortelã (7,50 euros). A festa prolonga-se até às 02h00.