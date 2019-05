Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quebra Bar promete descontração ao som de jazz no centro de Coimbra

Há 35 anos a funcionar na zona histórica da cidade, é um dos bares mais carismáticos da cidade. No verão organiza o festival Quebra Jazz.

Por Gonçalo Silva | 18:06

Situado junto às Escadas Quebra-Costas, no centro histórico de Coimbra - uma das principais ligações da baixa à alta medieval e universitária - o Quebra Bar é um local a conhecer por quem visita a cidade. A música, o serviço ao cliente, o ambiente, a zona onde está inserido são alguns dos ingredientes para que o Quebra Bar seja uma marca na cidade e um dos bares mais carismáticos.



Aberto ao público desde 1984, conta com um ambiente bastante heterogéneo, descontraído e informal, abrangendo várias gerações. Na carta de bebidas tem uma oferta variada de gins e runs, para além de cocktails. Oferece também alguns petiscos.



O bar tem dois andares e uma esplanada onde o cliente pode contemplar a escadaria envolvente. Conta com uma decoração simples, onde se podem ver algumas imagens de músicos fotografados no festival QuebraJazz.



O jazz predomina no som ambiente, havendo aos fins de semana outras vertentes musicais, sem fugir à principal referência. Desde 2012 organiza nas Escadas Quebra-Costas, nos meses de verão, o festival QuebraJazz, que é uma referência nacional. No último fim de semana de cada mês oferece música ao vivo.



Há 35 anos inserido numa zona da cidade que se tem caracterizado por uma dinâmica singular, afirma-se como um espaço diferente e com identidade própria.