Reinvenção de pratos é a aposta de chef do restaurante Dois Petiscos

Qualidade na confeção e no serviço são as duas máximas que imperam no Dois Petiscos, um restaurante que se impôs em Santarém com pratos de autor que cruzam sabores de todo o Mundo.E o autor é João Correia, um chef de alta cozinha que trabalhou vários anos em Barcelona com a mulher, Margarida, antes de regressar por opção própria."O conceito é dar aos clientes algo diferente, que não seja fácil encontrar por aqui", explica João Correia, que prima por misturar influências gastronómicas de várias nacionalidades nos pratos que cria. E que o nome do restaurante não engane ninguém, porque o difícil é mesmo escolher, desde o rol de petiscos aos muitos pratos da carta.Das sugestões do chef ficam o prego de atum fresco em bolo do caco da Madeira, croquetes de novilho com molho de caril e mel, sandes de rabo de touro, panados da Maçussa com um queijo de cabra puro, pica-pau ‘à Dois’ de carne de novilho com cebola confitada e escalope de foie gras, e as ‘bombas’, que são bolas de puré de batata com recheio de carne, aioli e molho de tomate picante.Todos os pratos primam por uma verdadeira reinvenção de sabores, que vale a pena descobrir.Cerca da Mecheira, 20, 2005-142 Santarém916 307 389/918 903 582Prato dia: 9 euros/ à carta: 20 euros12h00 às 15h00/19h00 às 23h00. Fecha aos domingosSimNão