Restaurante A Barra serve-lhe comida do Mundo sem sair de casa

A forma como se apresenta é clara quanto à paleta de sabores que ali se podem encontrar: "Se o Barra fosse uma estação de rádio, seria uma de Músicas do Mundo", definem os responsáveis. A ideia é trazer as diferentes cozinhas a Lisboa, numa visão sem fronteiras – "transformar memórias de viagem e heranças culturais em pequenas viagens gastronómicas Mundo fora, recorrendo a produtos locais."



Viagem gastronómica

Situado na rua Marquês de Fronteira 133B, o Barra está impedido de funcionar em pleno devido ao momento que vivemos. Assim, nasceu o conceito ‘Receitas da Casa’, que leva os pratos aos clientes, bastando depois seguir as instruções para uma viagem gastronómica. Consiste em kits de receitas com sabores típicos de várias regiões. Está disponível a Lasagna da Casa (12 €), um Gumbo de Frango e Chouriço (14 €) e uma Tajine de cordeiro (16 €), todos para duas pessoas.

