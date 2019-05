Restaurante Paprika & Cacau oferece design vintage acolhedor

FICHA

O restaurante Paprika & Cacau nasceu do amor pela cozinha por parte do proprietário, um espanhol natural de Ourense, na Galiza.Situado no coração de Chaves, os clientes podem desfrutar da esplanada do restaurante, com vista para a torre de menagem do antigo castelo medieval.Pepe Nuñez conta que "o negócio já estava criado. Só mudámos o conceito; implementámos o sistema de tapas ao estilo espanhol".Com uma decoração vintage, Pepe decidiu não alterar este aspeto, até porque, na sua opinião, "os clientes habituaram-se ao espaço desde que o mesmo foi criado, há cerca de cinco anos".No Paprika & Cacau, explica o responsável, "oferecemos uma sugestão do dia, só para o almoço, que determinamos em função dos produtos frescos que compramos e que resulta de uma combinação justa entre um prato saudável e um preço justo. Temos as tapas, que vão desde os ovos rotos, àqueles com presunto ibérico, espetadas de frango com limão, frango ao alho, saladas, cogumelos frescos ao alho ou uma boa alheira".Com 73 anos, Pepe refere que o restaurante não existia sem a "ajuda preciosa" de Carla Maia, sócia dedicada.Rua Infantaria 19, nº 2, Chaves276 402 1377 euros12h00 às 22h30.Segunda-feiraSimNa esplanada