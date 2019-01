Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante Seen Lisboa é sinónimo de sofisticação

Espaço de luxo localizado no Hotel Tivoli, em Lisboa, surpreende pela cozinha, com delícias do outro mundo.

Por Hugo Alves | 23:00

Localizado no 9.º andar do hotel tivoli, na avenida da Liberdade, o Seen Lisboa promete ser o novo spot a espreitar. Com uma vista de cortar a respiração e decorado de forma sofisticada, o espaço convida de imediato a saborear um cocktail.



Lucas Jacques e a sua equipa prometem surpreender com elegância. Deixe que sejam eles a sugerir o que provar. Vai ver que não se vai arrepender.



Quanto à cozinha, tem muito por onde escolher, tudo com um toque de sofisticação. Com inspiração na gastronomia portuguesa e brasileira, o menu aposta em pratos originais como o Demonic Steak, o Tártaro de Bacalhau ou o Gnoque de Sémola de Lagosta. Mas antes prove as ostras frescas ou os croquetes de cordeiro. Contudo, se está mais virado para a cozinha japonesa, o chef Thalles Boniatti dos Santos promete deixá-lo a pedir por mais. Se é apreciador e quer partilhar, nada como o Moriwase Senn.



A refeição não pode terminar sem que se provem os doces. A Tart Seen e a Banana e Amendoim são dois momentos de puro deleite e prazer…



Há apenas um senão. As marcações não são fáceis e a melhor é a das 22h30, para apreciar também o DJ.



FICHA

SEEN LISBOA

Morada Avenida da Liberdade 185, 9.º andar

Telefone 213 198 640

Preço médio Acima dos 50 euros por pessoa

Horário18h30 até às 02h00

Cartões sim

Fumadores No exterior