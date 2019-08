Tim's Terrace: saboroso terraço com o Douro à vista

O nome Quinta de La Rosa remete de imediato para vinho, do Douro e do Porto. A associação é verdadeira, mas é curta. Neste espaço perto da vila do Pinhão também se faz azeite, vinagre e cervejas artesanais. Para além disso também há gastronomia, com o restaurante Cozinha da Clara, e agora com o Tim’s Terrace.O nome do novo espaço é uma homenagem a Tim Bergqvist, falecido há um ano, pai de Sophia, coproprietária e gestora da quinta, um homem que gostava de fazer as suas refeições ao ar livre. Neste registo mais descontraído há pizas & tapas ao almoço (de terça-feira a sábado) e barbecue ao jantar (terças e sábados, ou sob marcação).Quando se fala de pizas surge o nome de Kit Weaver, um dos três filhos de Sophia. Ligado aos negócios da quinta pela ‘porta’ das cervejas artesanais, nas suas mãos está a idealização das pizas, sempre com a ideia de exaltar o Douro nos ingredientes.Na estreia estão quatro propostas – a piza de tomate coração-de-boi (10 euros), disponível só este mês, a de queijo da serra, figos e cebola caramelizada (12,75 euros), a clássica margarita (10 euros) e, por fim, uma de pimento, cogumelos e chourição (12,20 euros).Às pizas juntam-se o prego do Tim (15 euros) e o hambúrguer com cebolada de vinho do Porto, alface, tomate e batata brava (18 euros). Não faltam gelados caseiros. Quanto ao barbecue, pode-se contar com gaspacho de tomate, minifrangos, picanha ou cachaço de porco, entre outras opções. Cada refeição custa 35 euros.