Um elétrico com brunch na esplanada em Lisboa

A esplanada Um Elétrico Chamado Tágide, no largo da Academia Nacional de Belas Artes, no Chiado, em Lisboa, organiza, todos os sábados, das 12h30 às 17h00, um brunch com dois menus.Até outubro, para quem prefere uma refeição mais saudável, o Healthy é composto por um prato de fruta da época, uma salada de requeijão, frutos secos, mel e húmus. Custa 13,80 €.Já o Confort permite provar Bao de Porco, croquetes com maionese e duo de chips. Está marcado a 16 €.O Elétrico é a forma encontrada pelo restaurante Tágide de prestar homenagem ao elétrico 28, que todos os dias passa à porta daquele conhecido espaço gastronómico da capital.