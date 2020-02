Um robô que serve à mesa no restaurante Fulin

Caso tenha pedido um crepe, um porco agridoce ou um pato à Pequim e quem o serve é um robô, então está a desfrutar de uma refeição no restaurante Fulin, em Santarém.A trabalhar desde o dia 11 deste mês, o robô, na verdade a robô - tem voz e figura feminina - soube conquistar os clientes. Fala português, com sotaque brasileiro, cumprimenta, entrega o menu e distribui os pratos pedidos. Hui Ying Lin, a responsável do restaurante, não tem dúvidas de que este é o primeiro aparelho do género a chegar a Portugal. Já na China, é usual este tipo de ‘marketing’ para chamar clientes.De nome Xiau Du, mede 1,60 m e é controlada pelos empregados através de um tablet, embora não consiga deslocar-se a todos os cantos da sala. Vai a algumas mesas e regressa à cozinha.Diz "Bem-vindo" logo que alguém transpõe a porta do restaurante localizado na rua Alexandre Herculano 195, e "A comida que você pediu está aqui". Tem dois tabuleiros ligados à sua estrutura e ao chegar às mesas são os clientes a retirarem os pratos. Os mais pequenos, é claro, adoram a novidade.