Um tributo aos sabores de Aveiro

Restaurante Salpoente apresenta uma nova carta. O bacalhau é a especialidade.

Por Paulo Fonte | 19:24

A nova carta primavera/verão do restaurante Salpoente, em Aveiro, presta um tributo à região, com a ria a servir de mote. Para isso, o chefe Duarte Eira, um transmontano com vasta experiência, selecionou as matérias-primas identitárias da região, como as algas e os bivalves, e juntou-as ao bacalhau, a especialidade do restaurante. Nasceu assim o carpaccio de bacalhau, amêijoas e algas de Aveiro.



A salicórnia, planta que cresce nos sapais dos estuários, também chamada de sal verde – pode ser utilizada para substituir o sal marinho comum –, integra outro dos novos pratos, o bacalhau, arroz e salicórnia. Destaca-se – refere a casa – a escolha do arroz, proveniente de Oliveira de Azeméis.



Duarte Eira presta ainda homenagem a um dos pratos mais tradicionais da região com a sua caldeirada de enguias, um pitéu sempre presente.



E não se podem esquecer os sabores da terra, como o leitão e a carne marinhoa, uma raça produzida na zona lagunar do Baixo-Vouga.