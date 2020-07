Viajar pelo mundo sem sair da mesa do restaurante

O ambiente único dos cafés vienenses é recriado no Chiado, em Lisboa, pelo Kaffeehaus. Ali, pode escolher entre as famosas salsichas artesanais ou o clássico wiener schnitzel (costeleta frita). O apfelstrudel (tarte) ou o sachertorte (bolo de chocolate) são obrigatórios. Experimente também um Einspänner ou um Pharisäer, os tradicionais cafés.Os pierogi (os ravioli polacos), os bolinhos de massa ou a doçaria são algumas das especialidades do restaurante My’o Meu, em Faro (Rua Conselheiro Sebastião Teles). Ali reina a cozinha polaca. As massas caseiras dominam a ementa, mas como Tomasz Szczepanski, responsável pelo espaço, é formado em pastelaria, também os doces estão em destaque, especialmente os pczki, uma espécie de bolas de berlim com vários recheios. O My’o Meu tem a particularidade de garantir uma confeção vegetariana e vegana dos pratos, bem como sabores isentos de glúten. A pavlova de Maracujá e groselha preta são obrigatórios.O ambiente único dos cafés vienenses é recriado no Chiado, em Lisboa, pelo Kaffeehaus. Ali, pode escolher entre as famosas salsichas artesanais ou o clássico wiener schnitzel (costeleta frita). O apfelstrudel (tarte) ou o sachertorte (bolo de chocolate) são obrigatórios. Experimente também um Einspänner ou um Pharisäer, os tradicionais cafés.Numa cozinha japonesa de fusão, os destaque do SushiD’Art, provavelmente o melhor restaurante de sushi do Algarve, vão para o gunkan de vieira, o uramaki tuga (com bacalhau panado) e o ussuzukuri trufado (sashimi marinado com azeite de trufa branca). Situado em Tavira (rua da Liberdade), alia qualidade, criatividade e preço.Porque a cozinha italiana não é só massas e pizzas, o restaurante Il Trio (a apenas a alguns metros da Marina de Vilamoura, no Algarve) oferece uma variedade diferente de peixe, carne e risotto. Destaque para a Sinfonia di pesce con Gamberoni ou para o Tornedó Rossini. Da ementa vale a pena provar as sopas e as antipastas.Caldo de feijão ou sopa de tomate; farofa de ovo ou totopos com guacamole. No Boteco Mexicano, no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto, a cozinha brasileira e mexicana coabitam no mesmo menu. Em regra, vão para a mesa vários petiscos dos dois países, mas são as coxinhas de frango ou o bobó de camarão (do Brasil), ou as quesadillas e os burritos (do lado do México) que dominam as escolhas. Ali, caipirinhas e margueritas até são servidas em jarros de litro.Inspirado nos magníficos sabores peruanos, A Cevicheria do chef Kiko Martins junta à tradição sul-americana do ceviche (peixe cru marinado em sumo de limão, lima ou outro cítrico), sabores portugueses, asiáticos e tropicais. Ingredientes tão familiares como o bacalhau são chamados à mesa, entre muitos pratos inspirados em novas formas de cozinhar e saborear o peixe. Vale a pena também provar as sobremesas. O restaurante situa-se no nº 129 da rua D. Pedro V, no Príncipe Real.Os famosos burguers taiwneses do restaurante Bao’s, no Porto, dão ao já desgastado conceito de fast food uma nova expressão do que pode ser comida rápida. Os preparados incluem, por exemplo, barriga de porco, pernil desfiado, tofu ou frango crocante ou tempura de caranguejo. Mesmo ao virar da esquina na rua de Cedofeita.O mais antigo restaurante indiano do Porto, o Mendi, situa-se na avenida da Boavista. Ali apresenta-se uma seleção especializada de pratos indianos, preparados de modo tradicional com receitas baseadas numa vasta variedade de ervas aromáticas e especiarias. E não necessariamente picantes. Destaque para o caril, borrego e peixe.O ramen, caldo acompanhada de fatias de carne (porco ou galinha) e noodles, é um dos pratos mais famosos do Japão. Ora, o Ajitama, na Duque de Loulé, em Lisboa, dedica-se quase exclusivamente a esta especialidade. O restaurante foi criado por dois amigos portugueses que viveram na Ásia e se apaixonaram pelo prato.